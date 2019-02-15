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Курсы валют в Ханты-Мансийске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Ханты-Мансийске. Лучшие курсы валют в банках Ханты-Мансийска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ханты-Мансийска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,26
СКБ-Банк
67,24
СКБ-Банк
EUR
75,05
рублей за евро
74,81
СКБ-Банк
75,79
СКБ-Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 12:22
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 74,21 76,22 15.02.2019 12:21
Пойдем! 65,50 67,25 74,70 76,50 15.02.2019 12:25
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 12:25

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