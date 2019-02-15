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Курс японской иены в Орле

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Орле на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Орла.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Орла
покупка продажа
JPY
59,91
рублей за 100 японских иен
57,50
Московский Кредитный Банк
63,50
Московский Кредитный Банк
Банк JPY Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 57,50 63,50 15.02.2019 11:01

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