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Курс киргизского сома в Улан-Удэ
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Выгодный курс покупки/продажи киргизского сома в Улан-Удэ на сегодня. Найдите лучший курс обмена киргизского сома в банках Улан-Удэ.
Валюта
Курс ЦБ
Лучшие курсы в банках Улан-Удэ
KGS
95,35
рублей за 100 киргизских сомов
Нет данных о курсах обмена в банках Улан-Удэ
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