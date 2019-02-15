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Курсы валют в Кызыле

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кызыле. Лучшие курсы валют в банках Кызыла на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кызыла
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,45
Восточный Банк
66,95
Восточный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
74,95
Восточный Банк
75,45
Восточный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Восточный Банк 66,45 66,95 74,95 75,45 15.02.2019 15:43
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 15:46

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