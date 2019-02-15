Курсы валют в Кызылеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кызыле. Лучшие курсы валют в банках Кызыла на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кызыла
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,45
Восточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,95
Восточный Банк
|
75,45
Восточный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|66,45
|66,95
|74,95
|75,45
|15.02.2019 15:43
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 15:46
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