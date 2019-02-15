Курсы валют в Абаканеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Абакане. Лучшие курсы валют в банках Абакана на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Абакана
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,60
Дальневосточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,20
Дальневосточный Банк
|
75,47
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|66,60
|66,95
|75,20
|75,60
|15.02.2019 13:42
|Россельхозбанк
|66,43
|66,95
|74,95
|75,47
|15.02.2019 13:38
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|74,89
|75,65
|15.02.2019 13:41
|Восточный Банк
|66,35
|66,95
|74,90
|75,55
|15.02.2019 13:43
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 13:40
|Промсвязьбанк
|65,14
|68,14
|73,55
|76,75
|15.02.2019 13:43
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 13:43
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