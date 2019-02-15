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Курсы валют в Абакане

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Абакане. Лучшие курсы валют в банках Абакана на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Абакана
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,60
Дальневосточный Банк
66,95
Восточный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
75,20
Дальневосточный Банк
75,47
Россельхозбанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Дальневосточный Банк 66,60 66,95 75,20 75,60 15.02.2019 13:42
Россельхозбанк 66,43 66,95 74,95 75,47 15.02.2019 13:38
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 74,89 75,65 15.02.2019 13:41
Восточный Банк 66,35 66,95 74,90 75,55 15.02.2019 13:43
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 13:40
Промсвязьбанк 65,14 68,14 73,55 76,75 15.02.2019 13:43
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 13:43

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