Курс казахстанского тенге в Томскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Томске на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Томска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Томска
|покупка
|продажа
|KZT
|
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
|
10,00
Томскпромстройбанк
|
19,00
Томскпромстройбанк
|Банк
|KZT
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Томскпромстройбанк
|10,00
|19,00
|15.02.2019 12:03
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