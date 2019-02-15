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Курс казахстанского тенге в Томске

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Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Томске на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Томска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Томска
покупка продажа
KZT
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
10,00
Томскпромстройбанк
19,00
Томскпромстройбанк
Банк KZT Время обновления
Покупка Продажа
Томскпромстройбанк 10,00 19,00 15.02.2019 12:03

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