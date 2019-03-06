Курсы валют в Магасеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Магасе. Лучшие курсы валют в банках Магаса на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Магаса
|покупка
|продажа
|USD
|
65,80
рублей за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
74,51
рубля за евро
|
—
|
—
Для выбранной валюты нет данных
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,6% Срок 367 дней
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней