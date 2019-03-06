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Курсы валют в Магасе

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Магасе. Лучшие курсы валют в банках Магаса на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Магаса
покупка продажа
USD
65,80
рублей за доллар США
EUR
74,51
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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