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Курсы валют в Грозном

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Грозном. Лучшие курсы валют в банках Грозного на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Грозного
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
64,50
Московский Индустриальный Банк
68,60
Московский Индустриальный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
73,00
Московский Индустриальный Банк
77,20
Московский Индустриальный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Московский Индустриальный Банк 64,50 68,60 73,00 77,20 15.02.2019 14:35

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