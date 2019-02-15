Курсы валют в Грозномизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Грозном. Лучшие курсы валют в банках Грозного на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Грозного
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
64,50
Московский Индустриальный Банк
|
68,60
Московский Индустриальный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
73,00
Московский Индустриальный Банк
|
77,20
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Московский Индустриальный Банк
|64,50
|68,60
|73,00
|77,20
|15.02.2019 14:35
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%