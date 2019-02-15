Курсы валют в Владикавказеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Владикавказе. Лучшие курсы валют в банках Владикавказа на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Владикавказа
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
65,00
ОТП Банк
|
67,90
Московский Индустриальный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,00
ОТП Банк
|
76,50
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:15
|Московский Индустриальный Банк
|64,00
|67,90
|73,00
|76,50
|15.02.2019 14:13
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