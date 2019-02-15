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Курсы валют в Владикавказе

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Владикавказе. Лучшие курсы валют в банках Владикавказа на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Владикавказа
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
65,00
ОТП Банк
67,90
Московский Индустриальный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
74,00
ОТП Банк
76,50
Московский Индустриальный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 14:15
Московский Индустриальный Банк 64,00 67,90 73,00 76,50 15.02.2019 14:13

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