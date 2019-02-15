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Курс шведской кроны в Сыктывкаре

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Сыктывкаре на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Сыктывкара.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Сыктывкара
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
52,00
Московский Кредитный Банк
112,00
Московский Кредитный Банк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 52,00 112,00 15.02.2019 11:54

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