Курсы валют в Смоленскеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Смоленске. Лучшие курсы валют в банках Смоленска на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Смоленска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
БайкалИнвестБанк
|
66,95
БайкалИнвестБанк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Восточный Банк
|
75,50
Восточный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|БайкалИнвестБанк
|66,55
|66,95
|75,10
|75,55
|15.02.2019 11:46
|Восточный Банк
|66,55
|66,95
|75,15
|75,50
|15.02.2019 11:46
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|74,81
|75,79
|15.02.2019 11:50
|Росгосстрах Банк
|66,20
|67,35
|74,80
|76,00
|15.02.2019 11:45
|Россельхозбанк
|65,90
|67,60
|74,40
|76,10
|15.02.2019 11:50
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,75
|74,32
|76,38
|15.02.2019 11:49
|Газэнергобанк
|65,30
|68,10
|73,90
|76,70
|15.02.2019 11:47
|Промсвязьбанк
|65,25
|68,25
|73,65
|76,85
|15.02.2019 11:46
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:46
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