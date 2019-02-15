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Курсы валют в Смоленске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Смоленске. Лучшие курсы валют в банках Смоленска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Смоленска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
БайкалИнвестБанк
66,95
БайкалИнвестБанк
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
Восточный Банк
75,50
Восточный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
БайкалИнвестБанк 66,55 66,95 75,10 75,55 15.02.2019 11:46
Восточный Банк 66,55 66,95 75,15 75,50 15.02.2019 11:46
СКБ-Банк 66,26 67,24 74,81 75,79 15.02.2019 11:50
Росгосстрах Банк 66,20 67,35 74,80 76,00 15.02.2019 11:45
Россельхозбанк 65,90 67,60 74,40 76,10 15.02.2019 11:50
Банк Уралсиб 65,76 67,75 74,32 76,38 15.02.2019 11:49
Газэнергобанк 65,30 68,10 73,90 76,70 15.02.2019 11:47
Промсвязьбанк 65,25 68,25 73,65 76,85 15.02.2019 11:46
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 11:46

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