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Курс нового туркменского маната в Липецке

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Выгодный курс покупки/продажи нового туркменского маната в Липецке на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового туркменского маната в банках Липецка.

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TMT
19,04
рублей за новый туркменский манат
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