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Курс турецкой лиры в Ярославле

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Выгодный курс покупки/продажи турецкой лиры в Ярославле на сегодня. Найдите лучший курс обмена турецкой лиры в банках Ярославля.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ярославля
 
TRY
12,53
рублей за турецкая лира
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