НС Банк, лицензия №3124
Чкаловская, Курская, Курская
НС Банк -ДО "На Курской"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,39
|66,93
|15.02.2019 13:17
|Евро
|от 1
|74,94
|75,48
|15.02.2019 13:17
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|83,86
|86,47
|15.02.2019 13:17
|Швейцарский франк
|от 1
|64,56
|66,62
|15.02.2019 13:17
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 555-43-24, +7 495 662-53-56
105064, г. Москва, Земляной вал, д.36
Офис располагается на внутренней стороне садового кольца в доме 36 напротив ТЦ "Атриум".
Режим работы
пн — пт, сб:
09:00—21:00
вс:
10:00—19:00
Дополнительная информация
Фиксация курса через сайт: https://nsbank-exchange.ru/ от 500 ед.
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