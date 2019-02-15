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НС Банк, лицензия №3124

НС Банк -ДО "На Курской"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,39 66,93 15.02.2019 13:17
Евро от 1 74,94 75,48 15.02.2019 13:17
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 83,86 86,47 15.02.2019 13:17
Швейцарский франк от 1 64,56 66,62 15.02.2019 13:17
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон 8 800 555-43-24, +7 495 662-53-56
105064, г. Москва, Земляной вал, д.36
Офис располагается на внутренней стороне садового кольца в доме 36 напротив ТЦ "Атриум".
Чкаловская, Курская, Курская

Режим работы

пн — пт, сб:
09:00—21:00
вс:
10:00—19:00

Дополнительная информация

Фиксация курса через сайт: https://nsbank-exchange.ru/ от 500 ед.

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