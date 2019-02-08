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Веста, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

Mastercard Platinum — Веста
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 5 000 до 10 000 ₽
  • Mastercard Platinum — Веста
  • Visa Platinum — Веста
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты Mastercard к Google Pay
Выпуск и обслуживание
5 000 - 10 000 ₽
  • 5 000 / 8 000 / 10 000 руб. при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 240 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за несанкционированный овердрафт - 36% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 1 долл. / 1 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия
Дата актуализации
08.02.2019 10:14
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 1 городе России
5 666
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
Адрес
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
Сайт
www.ibv.ru
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Телефоны
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный
(495) 637-80-70 — для Московского региона
(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты