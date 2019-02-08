Обслуживание карты

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Mastercard Platinum

Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты Mastercard к Google Pay

Выпуск и обслуживание 5 000 - 10 000 ₽ 5 000 / 8 000 / 10 000 руб. при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Выпуск и обслуживание 76 - 152 $ 5 000 / 8 000 / 10 000 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Выпуск и обслуживание 67 - 133 € 5 000 / 8 000 / 10 000 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 240 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 240 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 евро

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 240 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)