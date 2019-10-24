Дебетовая карта Дебетовая в Руна-Банке
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 900 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,1%
Снятие наличных в ПВН банка

0,1%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) (0,7% в банкоматах банка Уралсиб и его партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) (0,7% в ПВН банка Уралсиб и его партнеров)
Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 1 000 долл. в день, до 3 000 долл. в месяц; покупки (в эквиваленте): до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 500 руб. в год;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 25 руб. (эквивалент) за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 30% годовых;
  • конвертация - по курсу ЦБ
Дата актуализации 24.10.2019 16:50
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 24.10.2019 16:50
Дата актуализации 24.10.2019 16:50
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «РУНА-БАНК»
Адрес
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 4
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 223-34-40 (доб. 695)

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