Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 990 ₽ Первоначальный взнос: в размере палаты за первый год осблуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0%

0,5% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0%

0,5% от суммы превышения суточного лимита Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц

1,5%, мин. 150 руб. - свыше 20 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц; покупки (в т. ч. через Интернет): до 400 000 руб. в день (установка индивидуальных лимитов - 100 руб.) Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1% от суммы операции;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие до 20 000 руб. в месяц в любых банкоматах;

бесплатное СМС-информирование Минусы высокая стоимость обслуживания Дата актуализации 05.02.2019 11:57 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.