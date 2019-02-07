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Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Заубер Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 27 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Выпуск и обслуживание
30 $
2 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
27 €
2 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1 %, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1 %, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 300 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1 %, мин. 2 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1 %, мин. 2 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - до 3 000 долл. в день, до 9 000 долл. в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 4 500 долл. в день, до 15 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1 %, мин. 1,5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1 %, мин. 1,5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - до 2 700 евро в день, до 8 000 евро в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 4 000 евро в день, до 13 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1-1,7% в зависимости от вида операции;
- СМС-информирование - бесплатно;
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 6 900 руб., выдача наличных - 5 400 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
07.02.2019 17:38
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
- 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
- Сайт
- www.sauberbank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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(812) 640-07-02(812) 640-07-04