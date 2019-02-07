Обслуживание карты

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Технологические особенности технология 3D Secure

чип

Выпуск и обслуживание 2 000 ₽

Выпуск и обслуживание 30 $ 2 000 руб. (эквивалент)

Выпуск и обслуживание 27 € 2 000 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1 %, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1 %, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: в банкоматах - до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 300 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1 %, мин. 2 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1 %, мин. 2 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: в банкоматах - до 3 000 долл. в день, до 9 000 долл. в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 4 500 долл. в день, до 15 000 долл. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1 %, мин. 1,5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1 %, мин. 1,5 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: в банкоматах - до 2 700 евро в день, до 8 000 евро в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 4 000 евро в день, до 13 500 евро в месяц