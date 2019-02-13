Обслуживание карты

Тип карты Visa Platinum

Технологические особенности чип

Выпуск и обслуживание 4 560 ₽ со 2-го года плата взимается по 380 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание 96 $ со 2-го года плата взимается по 8 долл. в месяц

Выпуск и обслуживание 96 € со 2-го года плата взимается по 8 евро в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 20 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 20 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 5 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 20 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 5 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день (в эквиваленте)