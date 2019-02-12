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Mastercard Gold Личный
Mastercard Gold — Энергомашбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
- стоимость обслуживания 45 $
- стоимость обслуживания 40 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
Выпуск и обслуживание
45 $
Выпуск и обслуживание
40 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2%, мин. 200 руб.
- 0,35%, мин. 20 руб. - в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб.
- 0,35%, мин. 20 руб. - в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: до 300 000 руб. в сутки; изменение суточных лимитов - 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2%, мин. 5 долл.
- 0,35%, мин. 0,5 долл. в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 5 долл.
- 0,35%, мин. 0,5 долл. в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: до 300 000 руб. (эквивалент) в сутки; изменение суточных лимитов - 3 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2%, мин. 5 евро
- 0,35%, мин. 0,5 евро в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 5 евро
- 0,35%, мин. 0,5 евро в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: до 300 000 руб. в сутки; изменение суточных лимитов - 3 евро
Дополнительная информация
- кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро за операцию (10 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро в банкоматах банка и банков-партнеров);
- СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 2,5% от суммы превышения единовременно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- пониженная комиссия в банкоматах и кассах банков-партнеров
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка
Дата актуализации
12.02.2019 16:51
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard Gold Личный» в 1 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
- Адрес
- 197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
- ОГРН
- 1027800001261
- Сайт
- www.energomashbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-50-60 — единая справочная служба