Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 2 500 ₽ Выпуск и обслуживание 45 $ Выпуск и обслуживание 40 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 200 руб.

0,35%, мин. 20 руб. - в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб.

0,35%, мин. 20 руб. - в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: до 300 000 руб. в сутки; изменение суточных лимитов - 300 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 5 долл.

0,35%, мин. 0,5 долл. в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 долл.

0,35%, мин. 0,5 долл. в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: до 300 000 руб. (эквивалент) в сутки; изменение суточных лимитов - 3 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 5 евро

0,35%, мин. 0,5 евро в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 евро

0,35%, мин. 0,5 евро в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: до 300 000 руб. в сутки; изменение суточных лимитов - 3 евро Дополнительная информация кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро за операцию (10 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро в банкоматах банка и банков-партнеров);

СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 2,5% от суммы превышения единовременно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

пониженная комиссия в банкоматах и кассах банков-партнеров Минусы наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка Дата актуализации 12.02.2019 16:51 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.