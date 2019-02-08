Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Выпуск и обслуживание 699 ₽ плата взимается единовременно за весь срок действия карты - 5 лет Выпуск и обслуживание 11 $ 699 руб. (эквивалент) плата взимается единовременно за весь срок действия карты - 5 лет Выпуск и обслуживание 9 € 699 руб. (эквивалент) плата взимается единовременно за весь срок действия карты - 5 лет Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям 100 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 200 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям 100 000 руб. в сутки (эквивалент), 15 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 200 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям 100 000 руб. в сутки (эквивалент), 15 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 99 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах других банков - 60 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания Минусы высокая стоимость СМС-информирования Дата актуализации 08.02.2019 14:07 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.