Консервативный Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — Консервативный Коммерческий Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,7% - в банках, зарегистрированных на территории РФ;
- 1,5%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,7% - в банках, зарегистрированных на территории РФ;
- 1,5%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ
Лимиты по операциям
ежедневный лимит снятия наличных в ПВН и банкоматах банка и сторонних банков - без ограничений; выдача наличных через устройства банка и сторонних банков свыше 300 000 руб. в день - 5% от суммы превышения; свыше 600 000 руб. в месяц - 10% от суммы превышения
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+/-1,5 п.п.;
- пени, начисляемые на сумму неразрешенной задолженности - 0,2% за каждый день от суммы;
- запрос баланса в банкомате стороннего банка - 30 руб.;
- доставка карты курьером - 800 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков, зарегистрированных на территории РФ
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
20.01.2019 20:16
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Консервативный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
-
8 800 333-77-30 — единая справочная служба