Вход
Нальчик, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Нальчик
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 300 до 500 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 - 500 ₽

300 руб. на 1 год / 500 руб. на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

0,3%

Снятие наличных в ПВН банка

0,3%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент)
  • 0,95% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент)
  • 0,95% - в ПВН банков-партнеров
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
  • конвертация - по кросс-курсу банка определяется на основе соотношения курсов валют ЦБ РФ на день оплаты;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 0,5 долл., в банкоматах банков-партнеров - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков-партнеров;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
24.01.2019 13:50
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
2 753
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
Адрес
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нальчик
Отделения 8
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(86622) 44-05-34