Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 300 - 500 ₽ 300 руб. на 1 год / 500 руб. на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0,3% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,95% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,95% - в ПВН банков-партнеров Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц;

конвертация - по кросс-курсу банка определяется на основе соотношения курсов валют ЦБ РФ на день оплаты;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 0,5 долл., в банкоматах банков-партнеров - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков-партнеров;

невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая плата за СМС-информирование Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка Дата актуализации 24.01.2019 13:50 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.