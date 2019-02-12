Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 450 ₽ Выпуск и обслуживание 7 $ 450 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 6 € 450 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% от суммы, мин. 200 руб.

1% от суммы, мин. 15 руб. в банках-партнерах Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 350 руб.

1% от суммы, мин. 15 руб. в банках-партнерах Лимиты по операциям лимит выдачи средств в устройствах банка и ПВН - 1 500 долл. в день, 8 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% от суммы, мин. 3,5 долл.

1% от суммы, мин. 0,5 долл. в банках-партнерах Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 5 долл.

1% от суммы, мин. 0,5 долл. в банках-партнерах Лимиты по операциям лимит выдачи средств в устройствах банка и ПВН - 1 500 долл. в день, 8 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% от суммы, мин. 3,5 евро

1% от суммы, мин. 0,5 евро в банках-партнерах Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 5 евро

1% от суммы, мин. 0,5 евро в банках-партнерах Лимиты по операциям лимит выдачи средств в устройствах банка и ПВН - 1 500 долл. в день, 8 000 долл. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 40 руб. в месяц;

конвертация - 2% по курсу ЦБ на дату списания;

запрос баланса в устройствах других банков - 20 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая плата за СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров Дата актуализации 12.02.2019 17:16 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.