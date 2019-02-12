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Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Финансовая независимость

Mastercard Platinum — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 24 000 ₽
  • cash back до 7%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 7%
  • 5% за покупки в категории "Рестораны и бары";
  • 7% на АЗС;
  • 1% за прочие покупки;
  • до 10% по временным акциям;
  • макс. сумма возмещения в месяц - 7 500 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
на остаток свыше 200 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 24 000 ₽

  • по 2 000 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий:

    • сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 60 000 руб.;
    • минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 300 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% за первые 3 операции в месяц, далее:

  • 1%, мин. 199 руб.;
  • 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков

0% за первые 3 операции в месяц, далее:

  • 1%, мин. 199 руб.;
  • 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 700 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • до 3-х дополнительных карт Gold, выпуск карты Priority Pass - бесплатно;
  • консьерж-сервис, "Личный юрист" - бесплатно;
  • одна бесплатная программа страхования на выбор из предложенного банком списка;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
  • СМС-информирование, запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • 20% скидка на аренду сейфовых ячеек
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможна отмена платы за обслуживание;
  • 3 бесплатных снятия в месяц в сторонних устройствах;
  • начисление процентов на остаток;
  • наличие cash back
Минусы
  • дорогое обслуживание карты при невыполнении условий бесплатности
Дата актуализации
12.02.2019 10:15
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Финансовая независимость» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба