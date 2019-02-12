Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back от 1 до 7% 5% за покупки в категории "Рестораны и бары";

7% на АЗС;

1% за прочие покупки;

до 10% по временным акциям;

макс. сумма возмещения в месяц - 7 500 руб. Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток свыше 200 000 руб. 5,5% Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток свыше 3 500 долл. 0,5% Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток свыше 3 000 евро 0,5% Выпуск и обслуживание 0 - 24 000 ₽ по 2 000 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 60 000 руб.; минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 300 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 420 $ по 2 000 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 60 000 руб.; минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 300 000 руб. (в эквиваленте)

Выпуск и обслуживание 0 - 341 € по 2 000 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма покупок в предыдущем месяце - не менее 60 000 руб.; минимальный неснижаемый остаток в в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг - от 300 000 руб. (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 3 операции в месяц, далее: 1%, мин. 199 руб.;

4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% за первые 3 операции в месяц, далее: 1%, мин. 199 руб.;

4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 700 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 3 операции в месяц, далее: 1%, мин. 4 долл.;

4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% за первые 3 операции в месяц, далее: 1%, мин. 4 долл.;

4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 3 операции в месяц, далее: 1%, мин. 4 евро;

4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% за первые 3 операции в месяц, далее: 1%, мин. 4 евро;

4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц Дополнительная информация до 3-х дополнительных карт Gold, выпуск карты Priority Pass - бесплатно;

консьерж-сервис, "Личный юрист" - бесплатно;

одна бесплатная программа страхования на выбор из предложенного банком списка;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;

СМС-информирование, запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

20% скидка на аренду сейфовых ячеек Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможна отмена платы за обслуживание;

3 бесплатных снятия в месяц в сторонних устройствах;

начисление процентов на остаток;

наличие cash back Минусы дорогое обслуживание карты при невыполнении условий бесплатности Дата актуализации 12.02.2019 10:15 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.