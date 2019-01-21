Ноосфера, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Универсальная
Мир — Ноосфера
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
- cash back 0,5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
0,5%
от суммы покупок без ограничений по сумме возврата
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
4,5% годовых начисляются на остаток более 70 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 70 000 руб.
Выпуск и обслуживание
150 ₽
срок действия карты - 6 лет
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - в пределах ежедневного лимита, свыше 1,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% - в пределах ежедневного лимита, свыше 1,5%
Снятие наличных в ПВН других банков
1% - в пределах ежедневного лимита, свыше 1,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных через кассы и банкоматы банка - 2 000 000 руб. в месяц, 50 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;
- штраф за неразрешенный овердрафт по счету - 0,2% в день от суммы задолженности
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в устройствах сторонних банков;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Дата актуализации
21.01.2019 07:50
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Универсальная» в 5 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Ноосфера»
- Адрес
- 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 26
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Горно-Алтайск
- Телефоны
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(38822) 2-69-15