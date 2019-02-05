Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Мультивалютная карта возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку Выпуск и обслуживание 0 - 2 500 ₽ по 250 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца Снятие наличных в банкоматах банка 0% (в России и за рубежом) Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 100 руб. при снятии до 500 000 руб. (эквивалент в долл.) за операцию, 3,5% - более 500 000 руб. (эквивалент в долл.);

0% при снятии до 5 000 евро (включительно) за операцию; 0,5% - 5 000-15 000 евро (включительно); 3,5% - более 15 000 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 35% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за получение наличных в сторонних банкоматах Минусы дорогое СМС-информирование;

наличие комиссии за снятие в ПВН банка;

высокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения открывается при перечислении зарплаты до 80 000 руб. в месяц Дата актуализации 05.02.2019 14:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.