Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям выдача наличных денежных средств в ПВН, банкоматах (в том числе переводы с карты на карту банка в банкоматах) и кассах банка, безналичные операциии в POS-терминалах и в сети интернет: 100 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание;

бесплатное снятие в любых банкоматах / ПВН; Особые ограничения карта оформляется для зачисления денежных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 30.01.2019 18:03 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.