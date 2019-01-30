Вкабанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Для сотрудников бюджетной сферы
Мир — Вкабанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
выдача наличных денежных средств в ПВН, банкоматах (в том числе переводы с карты на карту банка в банкоматах) и кассах банка, безналичные операциии в POS-терминалах и в сети интернет: 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- бесплатное снятие в любых банкоматах / ПВН;
Особые ограничения
- карта оформляется для зачисления денежных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
30.01.2019 18:03
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Для сотрудников бюджетной сферы» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
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(8512) 44-48-55