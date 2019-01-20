Консервативный Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Mastercard Virtual «Виртуальная» — Консервативный Коммерческий Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 50 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Технологические особенности
- Apple Pay, Google Pay
Выпуск и обслуживание
50 ₽
единовременно при выпуске карты
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка+1,5% по курсу ЦБ;
- комиссия на сумму неразрешенной задолженности - 0,2% от суммы задолженности
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- для оформления карты необходимо быть участником системы WebMoney;
- карта предназначена для оплаты товаров и услуг во всех интернет-магазинах, принимающих к оплате банковские карты, где не требуется предъявление физического носителя карты;
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
20.01.2019 15:59
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Консервативный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
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8 800 333-77-30 — единая справочная служба