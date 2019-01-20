Обслуживание карты Тип карты Mastercard Virtual Технологические особенности Apple Pay, Google Pay Выпуск и обслуживание 50 ₽ единовременно при выпуске карты Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка+1,5% по курсу ЦБ;

комиссия на сумму неразрешенной задолженности - 0,2% от суммы задолженности Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Особые ограничения для оформления карты необходимо быть участником системы WebMoney;

карта предназначена для оплаты товаров и услуг во всех интернет-магазинах, принимающих к оплате банковские карты, где не требуется предъявление физического носителя карты;

снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 20.01.2019 15:59 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.