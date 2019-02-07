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Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Тексбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 180 руб.
- 0,6% банкоматах Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 180 руб.
- 0,6% в ПВН Росбанка
Лимиты по операциям
в банкоматах и кассах банка и Росбанка - до 152 000 в день, до 404 000 руб. в месяц, в устройствах других банков до 71 000 в день и 404 000 руб. в месяц, установка / изменение лимита - 500 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- конвертация по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- комиссия за изменение ПИН-кода в банкоматах банка - 200 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
07.02.2019 12:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Тексбанк»
- Адрес
- 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
- Сайт
- www.texbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Черкесск
- Телефоны
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(8782) 21-22-23