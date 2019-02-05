Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Выпуск и обслуживание 59 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 2 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 2 € плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям совершение операций оплаты товаров и услуг: 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям совершение операций оплаты товаров и услуг в эквиваленте: 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям совершение операций оплаты товаров и услуг в эквиваленте: 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация срок действия - 1 год;

СМС-информирование - бесплатно;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения карта оформляется только при наличии любой платежной банковской карты, выпущенной банком, и подключении к сервису "Интернет Банк" Дата актуализации 05.02.2019 15:16 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.