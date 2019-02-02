Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Mass Выпуск и обслуживание 1 000 - 2 000 ₽ 1 000 руб. - за 1 год;

2 000 руб - за срочный выпуск - 5 дней Выпуск и обслуживание 15 - 30 $ 1 000 руб. - за 1 год;

2 000 руб - за срочный выпуск - 5 дней (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0,6% Снятие наличных в ПВН банка 0,6% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,6% Снятие наличных в ПВН банка 0,6% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. (эквивалент) Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. для Masterсard; 1 долл. для Visa;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы не высокая плата за СМС-информирование Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;

долгий срок изготовления;

дополнительная плата за срочный выпуск карты Особые ограничения карта выдается сроком действия на 1 год; срок изготовления 14 дней Дата актуализации 02.02.2019 15:09 Валюта счета: российский рубль

доллар США Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.