Дебетовая карта "Единая" в Севастопольском Морском Банке
Мир Классическая — Севастопольский Морской Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 348 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 3%
3% - при условии зачисления пенсии или социальных пособий
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 348 ₽
29 руб. ежемесячно; плата не взимается при выполнении одного из условия:
- зачисление пенсии, пособия и/или зачисление зарплаты;
- любое зачисление от 1 000 руб. в месяц;
- остаток на счете не менее 1000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. в сутки, далее 1 % за первые 50 000 руб. свыше суточного лимита (плюс 1 % дополнительно за каждые последующие 50 000 руб.)
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. в сутки, далее 1 % за первые 50 000 руб. свыше суточного лимита (плюс 1 % дополнительно за каждые последующие 50 000 руб.)
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1% мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
выдаче наличных средств: 500 000 руб. в месяц; по оплате товаров/услуг: 600 000 руб. в сутки и 3 000 000 в месяц
Дополнительная информация
- СМС - информирование - 50 руб. в месяц (первый месяц - бесплатно);
- штраф за несанкционированный овердрафт - 50% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
07.08.2019 11:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Единая» в 11 городах России
Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
- Адрес
- 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
- ОГРН
- 1149204013397
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Севастополь
- Телефоны
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(8692) 53-90-31