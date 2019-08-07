Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 3% - при условии зачисления пенсии или социальных пособий до 3% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 348 ₽ 29 руб. ежемесячно; плата не взимается при выполнении одного из условия: зачисление пенсии, пособия и/или зачисление зарплаты;

любое зачисление от 1 000 руб. в месяц;

остаток на счете не менее 1000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в сутки, далее 1 % за первые 50 000 руб. свыше суточного лимита (плюс 1 % дополнительно за каждые последующие 50 000 руб.) Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в сутки, далее 1 % за первые 50 000 руб. свыше суточного лимита (плюс 1 % дополнительно за каждые последующие 50 000 руб.) Снятие наличных в банкоматах других банков 1% мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1% мин. 100 руб. Лимиты по операциям выдаче наличных средств: 500 000 руб. в месяц; по оплате товаров/услуг: 600 000 руб. в сутки и 3 000 000 в месяц Дополнительная информация СМС - информирование - 50 руб. в месяц (первый месяц - бесплатно);

штраф за несанкционированный овердрафт - 50% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. Требования к держателю карты Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков;

возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 07.08.2019 11:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.