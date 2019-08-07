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системы Мир Классическая

Дебетовая карта "Единая" в Севастопольском Морском Банке

Мир Классическая — Севастопольский Морской Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 348 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 3%
3% - при условии зачисления пенсии или социальных пособий
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 348 ₽

29 руб. ежемесячно; плата не взимается при выполнении одного из условия:

  • зачисление пенсии, пособия и/или зачисление зарплаты;
  • любое зачисление от 1 000 руб. в месяц;
  • остаток на счете не менее 1000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 100 000 руб. в сутки, далее 1 % за первые 50 000 руб. свыше суточного лимита (плюс 1 % дополнительно за каждые последующие 50 000 руб.)

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 100 000 руб. в сутки, далее 1 % за первые 50 000 руб. свыше суточного лимита (плюс 1 % дополнительно за каждые последующие 50 000 руб.)

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1% мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
выдаче наличных средств: 500 000 руб. в месяц; по оплате товаров/услуг: 600 000 руб. в сутки и 3 000 000 в месяц
Дополнительная информация
  • СМС - информирование - 50 руб. в месяц (первый месяц - бесплатно);
  • штраф за несанкционированный овердрафт - 50% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
07.08.2019 11:11
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Единая» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
ОГРН
1149204013397
Отделения и банкоматы
в вашем городе Севастополь
Отделения 15
Банкоматы 20
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Телефоны
(8692) 53-90-31