Дебетовая карта Standard в банке «Москва-Сити»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 10 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
600 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание
|Выпуск и годовое обслуживание
|
10 $
Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание
|Выпуск и годовое обслуживание
|
10 €
Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 100руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 30 000 руб. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 3 долл.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 500 долл. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 евро
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 3 евро
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 500 евро в день
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|04.10.2019 15:19
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|04.10.2019 15:19
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|04.10.2019 15:19
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Standard» в 2 городах России
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Справочная информация
АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
- Адрес
- 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 7
- ОГРН
- 1027739045124
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