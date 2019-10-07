Дебетовая карта Classic в Объединенном Резервном Банке

Visa Classic «VISA Classic payWave» — Объединенный Резервный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5% - в банкоматах банка Уралсиб и банков партнеров (банкоматная сеть Атлас);
  • 1,5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5% - в ПВН банка Уралсиб и банков партнеров (банкоматная сеть Атлас);
  • 1,5%, мин. 200 руб. - в ПВН банка "ФК Открытие";
  • 1%, мин. 350 руб.
Дополнительная информация
  • конвертация - курс ЦБ + 3%;
  • запрос баланса - бесплатно в банкоматах банка Уралсиб и "ФК Открытие", 70 руб./1.5 долл./1,5 евро в остальных
Дата актуализации 07.10.2019 19:38
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 07.10.2019 19:38
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков партнеров
Дата актуализации 07.10.2019 19:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Classic» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «ОРБАНК»
Адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 32
ОГРН
1026400001803
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