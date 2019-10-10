



В сущности дебетовая карта — наличные, принадлежащие человеку, только перенесенные на пластиковый носитель и используемые в электронном варианте. Имея доступ к интернету и карточку, ее держатель входит в «Личный кабинет» и может оттуда совершать различные финансовые операции. Это стало необходимым атрибутом нашего времени.

Что это

Данный продукт — пластиковая карточка с различными реквизитами в виде надписей и цифр. Она обладает электронной основой и привязывается к счету в банке. Это инструмент, при помощи которого клиент сможет оперировать собственными денежными средствами, накапливая и расходуя их как вздумается. Например, можно осуществлять переводы, совершать покупки в магазинах, пополнять разные счета, как в своей финансовой организации, так и в сторонних учреждениях.

Как заказать

Самый удобный способ — оформление заказа в режиме онлайн. Наличие интернета сегодня позволяет выбрать и получить подходящий банковский продукт, даже не выходя из дома. На Banki.ru можно посмотреть лучшие предложения, узнать их особенности и характеристики, чтобы понять, какие Platinum карты по условиям полностью соответствуют пожеланиям потребителя. Многие ФО организовывают курьерскую доставку уже готовых платежных инструментов получателю на дом или в офис.

Другой вариант — сделать заказ непосредственно в ближайшем отделении банка. Не самое оптимальное решение, чреватое существенными потерями времени.

Важные нюансы

Карта Platinum Русьуниверсалбанка не так проста, как может показаться. Хороший инструмент, выпущенный надежным банком, имеет несколько типов защиты, позволяющих обезопасить деньги клиента от кражи и потери:

чип. Не только защищает, но и дает возможность мгновенно связаться с ФО через банкомат или другое устройство;

магнитная полоса для быстрого совершения покупок;

3D-Secure. Технология, на 100 % защищающая ДК, если владелец потерял ее или произошла кража.

Использование пластика

Все реквизиты для онлайн-покупок и переводов отображены на самой карточке. Именно по этой причине не стоит лишний раз показывать ее кому-либо или отправлять фотографии.

Platinum карта Русьуниверсалбанка позволит владельцу снять наличные в банкоматах своей и сторонних ФО. Для этого инструмент вставляется в устройство, вводится ПИН-код и забирается указанная сумма.

ПИН-код — защитный пароль, состоящий из четырех цифр. Чаще всего используется именно при снятии средств. Если три раза он будет указан неправильно, автомат заблокирует и, возможно, заберет карту. Так система защищает клиентские деньги от злоумышленников.