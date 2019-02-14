Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации Частичное снятие возможно совокупно сумма расходных операций не может превышать 50% от суммы вклада на дату открытия Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 по 729 день - 4% годовых для вкладов в рублях, 0,5% годовых для вкладов в долларах, 0,15% - в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 22.01.2019 11:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.