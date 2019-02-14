Казна
Кошелев-Банк,
Кошелев-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 102 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 269 дней
|от 270 до 370 дней
|от 371 до 730 дней
|от 15 000 ₽
|6,75
|6,75
|7
|от 91 до 269 дней
|от 270 до 370 дней
|от 371 до 730 дней
|от 500 $
|2,25
|2,5
|2,75
|от 91 до 269 дней
|от 270 до 370 дней
|от 371 до 730 дней
|от 500 €
|0,25
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации
- Частичное снятие
-
возможно
совокупно сумма расходных операций не может превышать 50% от суммы вклада на дату открытия
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 по 729 день - 4% годовых для вкладов в рублях, 0,5% годовых для вкладов в долларах, 0,15% - в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Казна» в 6 городах России
16 074
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 251-00-00
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