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Казна

Кошелев-Банк,

Кошелев-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 102
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 269 дней от 270 до 370 дней от 371 до 730 дней
от 15 000 ₽ 6,75 6,75 7
от 91 до 269 дней от 270 до 370 дней от 371 до 730 дней
от 500 $ 2,25 2,5 2,75
от 91 до 269 дней от 270 до 370 дней от 371 до 730 дней
от 500 € 0,25 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации

Частичное снятие
возможно

совокупно сумма расходных операций не может превышать 50% от суммы вклада на дату открытия

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

со 181 по 729 день - 4% годовых для вкладов в рублях, 0,5% годовых для вкладов в долларах, 0,15% - в евро

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Казна» в 6 городах России
16 074
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
(846) 251-00-00

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