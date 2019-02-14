Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты в случае открытия вклада через интернет-банк - в конце срока на счет по вкладу Капитализация нет Особые условия по поручению вкладчика денежные средства в размере 0,50% от очередной суммы процентов, подлежащей выплате, могут быть перечислены в пользу благотворительного фонда «АК БАРС Созидание» Пополнение возможно, но есть ограничения: иные при пополнении процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону Частичное снятие возможно при уменьшении суммы вклада процентная ставка соответствует новому суммовому диапазону Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 2,5% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05% Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях +0,2% в рублях и 0,1% в долларах, 0,01% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (пакет страхования или юридическую защиту);

+0,15% в рублях и 0,05% в долларах, 0,01% в евро - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online»;

+0,3% в рублях, 0,1% в долларах и 0,01% в евро - для держателей «Карты Долголетия»; Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 04.02.2019 15:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.