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Классика Magnifica

Банк Интеза,

Банк Интеза вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
753 851
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 1 000 000 ₽ 6,4 6,6 7,3 6,8 6,8
от 10 000 000 ₽ 6,6 6,8 7,5 7 7
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 15 000 $ 1,1 2 2,6 2,6 2,6
от 20 000 $ 1,3 2,2 2,8 2,8 2,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад могут оформить владельцы пакета услуг «Intesa Magnifica»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
29.01.2019 12:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика Magnifica» в 23 городах России
11 458
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Сайт
www.bancaintesa.ru
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