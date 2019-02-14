Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Особые условия вклад могут оформить владельцы пакета услуг «Intesa Magnifica» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 29.01.2019 12:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.