Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 180 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении первых 180 дней проценты пересчитываются по ставке 5,8% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 15:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.