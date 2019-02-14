Копилка
Тамбовкредитпромбанк,
Тамбовкредитпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
375 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
308 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|375 дней
|от 5 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении первых 180 дней проценты пересчитываются по ставке 5,8% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 15:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 7 городах России
6 149
Справочная информация
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк»
- Адрес
- 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
- ОГРН
- 1026800000017
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тамбов
- Телефоны
-
(4752) 72-05-08
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