Доходная стратегия с ИСЖ

Вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Валюта RUB Ставка 9,00% Сумма от 100 000 ₽ Срок 300 дней Основные характеристики выплата процентов: ежемесячно

частичное снятие Вклад Вклад Доход Доход Налог Налог Мой доход 7 397 ₽ Ставка 9% Измените параметры расчета Детальный расчет Открыть вклад 511 заявок за 30 дней Сравнить

Таблица ставок значение ставок указано в процентах годовых 300 дней от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 9 по вкладу предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 100-й день - 9,5%;

с 101 по 200-й день - 9%;

с 201 по 300 день - 8,5%;

указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита;

сумма вклада не может превышать сумму взноса по договору ИСЖ

Параметры вклада Срок действия с 23.03.2018 по 28.02.2019 Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада;

для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;

открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода сроком на четыре года с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;

досрочное закрытие программы ИСЖ осуществляется в соответствии с выкупными суммами, указанными в договоре;

процентная ставка выше на 1 п.п. в сравнении с аналогичными условиями стандартного вклада Пополнение нет Частичное снятие возможно в последние 100 дней действия договора вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования при досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются по ставке 0,5% годовых, а при досрочном расторжении договора инвестиционного страхования жизни проценты по вкладу за весь период действия договора будут выплачены по ставке 3% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 29.01.2019 15:15 Открыть вклад 511 заявок за 30 дней Дата актуализации: 29.01.2019 12:15 Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Вклад «Доходная стратегия с ИСЖ» в 21 городе России 468 254