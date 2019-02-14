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Доходная стратегия с ИСЖ

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Вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
RUB
Ставка
9,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7 397
Ставка
9%

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Детальный расчет
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511 заявок за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
300 дней
от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 9
  • по вкладу предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 100-й день - 9,5%;
  • с 101 по 200-й день - 9%;
  • с 201 по 300 день - 8,5%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита;
  • сумма вклада не может превышать сумму взноса по договору ИСЖ
Параметры вклада
Срок действия
с 23.03.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада;
  • для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;
  • открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода сроком на четыре года с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;
  • досрочное закрытие программы ИСЖ осуществляется в соответствии с выкупными суммами, указанными в договоре;
  • процентная ставка выше на 1 п.п. в сравнении с аналогичными условиями стандартного вклада
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно

в последние 100 дней действия договора вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

при досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются по ставке 0,5% годовых, а при досрочном расторжении договора инвестиционного страхования жизни проценты по вкладу за весь период действия договора будут выплачены по ставке 3% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 15:15
Открыть вклад
511 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 29.01.2019 12:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходная стратегия с ИСЖ» в 21 городе России
468 254
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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