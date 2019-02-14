Доходная стратегия с ИСЖ
Только на Банки.руЛоко-Банк,
Локо-Банк вкладВсе вклады банка
Вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
RUB
Ставка
9,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 397 ₽
Ставка
9%
Измените параметры расчета
511 заявок за 30 дней
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|300 дней
|от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽
|9
- по вкладу предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 100-й день - 9,5%;
- с 101 по 200-й день - 9%;
- с 201 по 300 день - 8,5%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита;
- сумма вклада не может превышать сумму взноса по договору ИСЖ
Параметры вклада
- Срок действия
- с 23.03.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада;
- для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;
- открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода сроком на четыре года с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;
- досрочное закрытие программы ИСЖ осуществляется в соответствии с выкупными суммами, указанными в договоре;
- процентная ставка выше на 1 п.п. в сравнении с аналогичными условиями стандартного вклада
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
в последние 100 дней действия договора вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
при досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются по ставке 0,5% годовых, а при досрочном расторжении договора инвестиционного страхования жизни проценты по вкладу за весь период действия договора будут выплачены по ставке 3% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 15:15
511 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 29.01.2019 12:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходная стратегия с ИСЖ» в 21 городе России
468 254
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на пять лет)
|8,7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Доходная стратегия (при условии оформления договора НСЖ)
|8,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на пять лет)
|8,3
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на четыре года)
|8,2
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на четыре года)
|8
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Русская зима (в рублях)
|7,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Добрые проценты
|7,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Простое управление (максимальная сумма равна 10 кратному первоначальному взносу)
|6,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу)
|6,25
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Простое управление
|6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Русская зима (в валюте)
|3,08
|300 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть