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Стандарт

Белгородсоцбанк,

Белгородсоцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
15 179
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней 730 дней
от 100 000 ₽ 7,3 7,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандарт» в 3 городах России
3 428
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Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Адрес
308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
ОГРН
1023100000560
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Банкоматы 7
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Телефоны
(4722) 32-22-08

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