Стандарт
Белгородсоцбанк,
Белгородсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 179 ₽
Ставка
7,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|730 дней
|от 100 000 ₽
|7,3
|7,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандарт» в 3 городах России
3 428
Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
- Адрес
- 308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
- ОГРН
- 1023100000560
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Белгород
- Телефоны
-
(4722) 32-22-08
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
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|10 000 ₽
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|Стандарт пенсионный
|7
|5 000 ₽
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|Стандарт плюс
|6,75
|50 000 ₽
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|Комфорт
|5
|50 000 ₽
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