Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Особые условия для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 17.01.2019 15:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.