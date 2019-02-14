Вход

Срочный в долларах и евро

Еврофинанс Моснарбанк,

Еврофинанс Моснарбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,30%
Сумма
от 300 000 $
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
33 169 $
Ставка
3,3%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 дней
от 300 000 $ 2,5 2,7 3,2
от 1 000 000 $ 2,6 2,85 3,3
от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 дней
от 250 000 € 0,15 0,2 0,25
от 860 000 € 0,2 0,25 0,3

вклад с совокупным остатком средств в сумме эквивалентной 300 000/1 000 000 долларов

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный в долларах и евро» в 1 городе России
1 404
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
Адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Сайт
www.evrofinance.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-86-00 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 8,15 5 000 000 ₽ Посмотреть
Ежемесячный доход 7,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 7,05 5 000 000 ₽ Посмотреть
Сохрани доходность 7 2 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще