Срочный в долларах и евро
Еврофинанс Моснарбанк,
Еврофинанс Моснарбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,30%
Сумма
от 300 000 $
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
33 169 $
Ставка
3,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 дней
|от 300 000 $
|2,5
|2,7
|3,2
|от 1 000 000 $
|2,6
|2,85
|3,3
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 дней
|от 250 000 €
|0,15
|0,2
|0,25
|от 860 000 €
|0,2
|0,25
|0,3
вклад с совокупным остатком средств в сумме эквивалентной 300 000/1 000 000 долларов
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- для открытия вклада необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и СНИЛС (при наличии)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный в долларах и евро» в 1 городе России
1 404
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
- Адрес
- 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
- Сайт
- www.evrofinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-86-00 — единая справочная служба
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