Классический
Экономбанк,
Экономбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
730 ₽
Ставка
7,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7,1
|7,2
|7,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 10 городах России
1 648
Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
- Адрес
- 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
- ОГРН
- 1026400002067
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
8 800 100-13-19 — единая справочная служба
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