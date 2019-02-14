Высокий доход онлайн
Банк Зенит,
Банк Зенит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,65%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
69 086 ₽
Ставка
7,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 30 000 ₽
|5,5
|6,5
|6,75
|7,25
|7,4
|от 600 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,5
|6,75
|7
|7,5
|7,65
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 $
|0,1
|2
|2,4
|2,65
|2,65
|от 10 000 $ до 75 000 $
|0,1
|2,1
|2,5
|2,75
|2,75
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 € до 65 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей, 3 500 долларов/евро сроком не менее 181 дня выпускается банковская карта Visa Gold или Masterсard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается в интернет-банке или мобильном приложении ЗЕНИТ Онлайн, а также клиентам, имеющим пенсионное удостоверение
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий доход онлайн» в 29 городах России
4 690
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
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