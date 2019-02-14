Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования при сумме вклада от 250 000 рублей, 3 500 долларов/евро сроком не менее 181 дня выпускается банковская карта Visa Gold или Masterсard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание Капитализация нет Особые условия вклад открывается в интернет-банке или мобильном приложении ЗЕНИТ Онлайн, а также клиентам, имеющим пенсионное удостоверение Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 12.02.2019 13:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.