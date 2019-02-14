Вход

Копи и трать

БайкалИнвестБанк,

БайкалИнвестБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 665
Ставка
7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
95 дней 185 дней 370 дней
от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,25 6,75 7
95 дней 185 дней 370 дней
от 800 $ до 100 000 $ 1 1,25 1,5
95 дней 185 дней 370 дней
от 800 € до 100 000 € 0,15 0,15 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копи и трать» в 8 городах России
1 189
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
ОГРН
1023800000124
Сайт
www.baikalinvestbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иркутск
Отделения 1
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 770-79-20
(3952) 25-88-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 7,75 10 000 ₽ Посмотреть
Закон сохранения 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще