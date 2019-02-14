Копи и трать
БайкалИнвестБанк,
БайкалИнвестБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 95 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 665 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,25
|6,75
|7
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 800 $ до 100 000 $
|1
|1,25
|1,5
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 800 € до 100 000 €
|0,15
|0,15
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копи и трать» в 8 городах России
1 189
Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
- Адрес
- 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
- ОГРН
- 1023800000124
- Сайт
- www.baikalinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
8 800 770-79-20(3952) 25-88-00
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|Название
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