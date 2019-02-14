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Доступный

Новокиб,

Новокиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
45
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
368 дней
от 1 000 ₽ 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 10 000 рублей

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 11:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доступный» в 2 городах России
258
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Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
Адрес
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
ОГРН
1024200001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 1
Банкоматы 6
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Телефоны
(3843) 45-92-67

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