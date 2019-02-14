Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 10 000 рублей Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 11:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.