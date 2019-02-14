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Купеческий

Таганрогбанк,

Таганрогбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 500 $
Срок
от 185 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
101 $
Ставка
1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
185 дней 370 дней
от 500 $ 0,4 0,5
от 2 000 $ 0,6 0,7
от 10 000 $ 0,8 1
185 дней 370 дней
от 500 € 0,15 0,2
от 2 000 € 0,3 0,35
от 10 000 € 0,45 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Купеческий» в 2 городах России
3 488
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Справочная информация
ПАО «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
Адрес
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
Отделения и банкоматы
в вашем городе Таганрог
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(8634) 31-09-75

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