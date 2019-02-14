Купеческий
Таганрогбанк,
Таганрогбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 500 $
Срок
от 185 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
101 $
Ставка
1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|185 дней
|370 дней
|от 500 $
|0,4
|0,5
|от 2 000 $
|0,6
|0,7
|от 10 000 $
|0,8
|1
|185 дней
|370 дней
|от 500 €
|0,15
|0,2
|от 2 000 €
|0,3
|0,35
|от 10 000 €
|0,45
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Купеческий» в 2 городах России
3 488
Справочная информация
ПАО «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
- Адрес
- 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Таганрог
- Телефоны
-
(8634) 31-09-75
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