Срочный
Земский Банк,
Земский Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 $
Ставка
0,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|370 дней
|от 1 000 $
|0,5
|370 дней
|от 1 000 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 4 городах России
5 345
Справочная информация
ООО «Земский банк»
- Адрес
- 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сызрань
- Телефоны
-
8 800 200-68-68 — единая справочная служба(8464) 98-54-54
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